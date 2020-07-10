Meclis'in etrafı kapatıldı, baro başkanları ve avukatlar Ankara Adliyesi'ne yürüyor

10 Temmuz 2020 Cuma, 13:29

‘Çoklu baro’ teklifini protesto için Türkiye’nin dört bir yanından gelen baro başkanlarının Ankara Kuğulu Park’ta başlattığı 'Savunma Nöbeti’ sürüyor.

Meslektaşlarına destek vermek için parka girmek isteyen avukatlara polis müdahale ederek alana almadı.

Fotoğraf: Twitter ( Av. Alpay ANTMEN-@avantmen33)

HDP Milletvekilleri Züheyle Gülüm ve Musa Piroğlu, Kuğulu Park'a gelerek baro başkanlarına destek verdi. HDP'li Piroğlu, "Baroları savunmak, halkı savunmaktır. İşçi cinayetinde öldürülen işçiyi savunmaktır. Kadın cinayetinde katledilen kadını savunmaktır. Baroları savunmak, 3 buçuk yaşında tecavüz edilen çocuğu savunmaktır" dedi.

Alana alınmayan avukatlar daha sonra "Savunma susmadı, susmayacak" sloganlarıyla Tunali Hilmi Caddesi'nde yürüyüş gerçekleştirdi. (ANKA)

BARO BAŞKANLARI VE AVUKATLARA POLİS ENGELİ

Türkiye'nin dört bir yanından Başkent'e gelerek Kuğulu Park'ta 'Savunma Nöbeti' başlatan baro başkanları, 'çoklu baro' teklifine karşı itiraz dilekçesi vermek için Meclis'e yürümek isterken polis tarafında engellendi.

Kuğulu Park’tan çıkıp Tunalı Hilmi Caddesi’nden Meclis’e yürümek isteyen avukatları polis Tunus Caddesi’nde durdurdu. Avukatlar yaklaşık bir saat Tunus Caddesinde slogan atarak bekledi.

MECLİS'E YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

Baro başkanlarının polisle yaptığı görüşmenin ardından polis yolu açtı. Baro başkanları ve avukatlar Meclis'e doğru yürüyüşe başladı.

Meclis’in etrafı kapatıldığı için Meclis’te duramayan avukatlar, Ankara Adliyesi’ne doğru yürüyüşe geçtiler. Kızılay Karanfil Sokak’ta yine polis engeliyle karşılaşan avukatlar, polise karşı "Susmuyoruz, korkmuyoruz, biat etmiyoruz" diye slogan atıyor.

Baro başkanları ve avukatlar, sokağın açılmasının ardından tekrar Ankara Adliyesi'ne doğru yürümeye başladı.