MediaMarkt İcra Kurulu Başkanı Gökyıldırım, AVM tasarısına ‘uzmanlık’ gözünden baktı
MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, dün online bir basın toplantısı düzenleyerek hem tüketici elektroniği pazarının gündemini hem perakende sektörünün güncel konularını değerlendirdi.
Bu kapsamda hazırlıkları ve tartışmaları süren perakende yasa tasarısıyla ilgili görüşünü açıklayan Gökyıldırım, “Herkes uzman olduğu işi yapsın diye düşünüyoruz. Örneğin gıda satan elektronik satmasın. Böylece verdiğimiz hizmetin daha doğru olmasını sağlarız” dedi.
Tüketici elektroniği pazarının geçen yıl yüzde 31 büyüyerek 80 milyar liraya ulaştığını da kaydeden Gökyıldırım, bunda fiyattan daha çok adet bazındaki artışların öne çıktığını ifade etti. Gökyıldırım şöyle devam etti:
‘ÇOKLU KANAL’ ÖNDE
“Örneğin adetler; IT’de iki kat, beyaz eşya ve televizyonda yüzde 35 arttı. Bu oranda büyüme bu yıl da sürüyor. Evden çalışma yenileme ihtiyacını büyütüyor.” Salgının tüketici davranışlarına etkisi hakkında da bilgi veren Gökyıldırım, müşterilerinin 4’te 3’ünün “çoklu kanal”la alışveriş yapar hale geldiğini söyledi. Kategori bazında ise mikser, tost makinesi, saç şekillendirici gibi aletlerde artış oldu.
Ayrıca şirketiyle ilgili bilgi veren Gökyıldırım, bu yıl 100 milyon TL’lik yatırımla 4 yeni şehre girip 10 mağaza daha açarak 31 ilde 90 mağaza ve mediamarkt.com.tr ile hizmet vermek istediklerini duyurdu.
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