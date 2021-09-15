Megan Fox kıyafet eleştirilerine tepki gösterdi: ‘Meydan okuyorum’
Megan Fox bu hafta sonu düzenlenen MTV Video Müzik Ödülleri ve son olarak da MET Gala gecesinde giydiği kıyafetlerle ilgili eleştirilere sert tepki gösterdi. Fox, "Tutucu, ve duygusal anlamda bastırılmış fikirlerinizi görmezden geliyorum ve meydan okuyorum" dedi.
Megan Fox, MTV Video Müzik Ödülleri ve Met Gala'daki kırmızı halı tercihleriyle de dikkat çekmişti. Fox, MTV töreninde Thierry Mugler imzasını taşıyan şeffaf bir elbiseyle kamera karşısına geçti. Sevgilisi, Machine Gun Kelly ile poz veren Fox, kıyafetini yine ünlü bir markaya ait yüksek topuklu ayakkabılar ve açık bıraktığı ıslak görünümlü saçlarıyla tamamladı.
Megan Fox'un kıyafet seçimi sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı hayranları Fox'un son derece kusursuz göründüğünü düşünürken bazıları da olumsuz eleştirilerde bulundu.
‘BASTIRILMIŞ FİKİRLERİNİZİ GÖRMEZDEN GELİYORUM’
NTV’nin aktardığına göre, Fox kıyafetiyle ilgili olumsuz eleştirilere Instagram hesabı üzerinden yanıt verdi. MTV ödül gecesi ve Met Gala'da çekilen iki fotoğrafını yan yana paylaşan Fox, "Bir kadının nasıl olması gerektiğine ilişkin tutucu, duygusal anlamda bastırılmış fikirlerinizi görmezden geliyorum ve meydan okuyorum" mesajını yazdı.
Fox'un bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Fox'un bir takipçisi söz konusu paylaşımının altına, "İşte bu yüzden ben de 15 yaşından beri sana aşığım" diye yazdı. Bir başka takipçisi de ona "Yalnız değilsin" diye yanıt verdi.
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