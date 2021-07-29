Mehdi Taremi'nin röveşatası UEFA tarafından Avrupa'da sezonun golü seçildi
Mehdi Taremi'nin Chelsea'ye attığı röveşata golü, UEFA tarafından sezonun golü seçildi.
Portolu yıldız Mehdi Taremi'nin Chelsea ağlarına yolladığı röveşata golü, UEFA tarafından bu sezon Avrupa organizasyonlarında atılan en güzel gol seçildi.
Porto ile Chelsea Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya gelmiş ingiltere'deki maçı 2-0 kaybeden Porto, Portekiz'deki ikinci maçı Mehdi Taremi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.
İşte Mehdi Taremi'nin nefis golü:
??Mehdi Taremi's sensational bicycle kick has been voted https://t.co/sQezPQoaea Goal of the Season! ??????@FCPorto | @MehdiTaremi9 | #GoalOfTheSeason pic.twitter.com/sH6Xfn6uuC— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 29, 2021
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