Mehmet Ceyhan'dan, “Araştırman var mı?'' diyen kişiye sert yanıt
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kendisine yöneltilen “Araştırman var mı, yayının var mı?” sorusuna sert bir şekilde yanıt verdi. Ceyhan, “Ağzından salyalar saçıp bir yerlerini karıştırırken, araştırman var mı, yayının var mı diye soran trollere anlayabiliyorlarsa yanıttır” diyerek belge paylaştı.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından, “Araştırman var mı, yayının var mı?” diye kendisine yöneltilen sorulara karşılıksız kalmayarak belge paylaştı.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Ceyhan, “Ağzından salyalar saçıp bir yerlerini karıştırırken, araştırman var mı, yayının var mı diye soran trollere anlayabiliyorlarsa yanıttır” ifadelerini kullanarak belge paylaştı.
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