Mehmet Ceyhan'dan, “Araştırman var mı?'' diyen kişiye sert yanıt

22 Şubat 2021 Pazartesi, 23:23

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından, “Araştırman var mı, yayının var mı?” diye kendisine yöneltilen sorulara karşılıksız kalmayarak belge paylaştı.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Ceyhan, “Ağzından salyalar saçıp bir yerlerini karıştırırken, araştırman var mı, yayının var mı diye soran trollere anlayabiliyorlarsa yanıttır” ifadelerini kullanarak belge paylaştı.