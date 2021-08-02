Mehmet Demirkol'dan yandaş yazar İbrahim Karagül'e sert yanıt
Spor yazarı Mehmet Demirkol'un yandaş yazar İbrahim Karagül'e verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.
Ülkenin dört bir yanındaki orman yangınlarının söndürülememesi üzerine yurttaşlar sosyal medyada #helpturkey çağrısında bulundu. #helpturkey çağrısına 2,5 milyonun üzerinde tweet atılırken İbrahim Karagül tepki çeken bir paylaşım yaptı.
Yeni Şafak gazetesi eski genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar sonrası "Siz bu ülkeye işgal kuvvetleri bile çağırırsınız!" şeklinde skandal bir paylaşıma imza attı.
'VAHDETTİN'LE DAMAT FERİTÇİLER!'
Karagül'ün bu paylaşımına ise gazeteci Mehmet Demirkol'dan sert yanıt geldi.
Demirkol, sosyal medya hesabından Karagül'ün gönderisinin altına "Yok o Vahdettin'le Damat Feritçiler! Karıştırdın yine. Bizimkiler Samsun'a çıkar ancak. Sonrasını biliyorsun." şeklinde yanıt verdi.
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