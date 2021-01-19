Mehmet Zeki Çelik Roma'ya
Fransa 1'inci Ligi'nde Lille forması giyen milli sağ bek Mehmet Zeki Çelik için hem İngiliz kulübü Everton, hem de İtalya Serie A ekibi Roma transferi sonlandırmak istiyor. Roma'nın ise sezon sonunda Çelik'i kadrosuna katmaya yakın olduğu öğrenildi.
Roma, 2018 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan Mehmet Zeki Çelik için görüşmelere başladı. 23 yaşındaki sağ bek için İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın da ilgisi olmasına rağmen Zeki Çelik de Roma forması giymeye sıcak bakıyor. Lille'in ise Zeki Çelik için istediği bonservis bedeli ise 15 milyon Euro.
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