Meksika Açık'ta şampiyon Alexander Zverev

21 Mart 2021 Pazar, 12:00

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Meksika Açık Turnuvası final müsabakasında dünyanın yedi numaralı tenisçisi Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas'ı mağlup ederek şampiyon oldu.

Akapulko şehrinde düzenlenen turnuvadaki karşılaşmada, Alman tenisçi Zverev, dünya sıralamasında beşinci sırada yer alan Yunan rakibini 6-4 ve 7-6 skorlarla 2-0 yenmeyi başararak zafere uzandı.

2019 yılından sonra Meksika Açık'ta bir kez daha final oynama başarısı gösteren Zverev, bu turnuvadaki ilk, kariyerindeki 14. şampiyonluğunu elde etti.



