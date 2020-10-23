Melek Aslan cinayeti: Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

23 Ekim 2020 Cuma, 11:37

Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde önceki gün, Mustafa Aslan, ablası Melek Aslan ile buluşmak için Adıyaman'dan Diyarbakır’a geldi. Sanat Sokağı'nda buluşan iki kardeşten Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına 4 el ateş etti. Melek Aslan olay yerinde yaşamını yitirirken, Mustafa Aslan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Melek'in cansız bedeni Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından babası ve avukatı tarafından teslim alınarak memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesine götürüldü. Genç kız, Musa Peygamber Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SAVCILIĞA OLAYIN TÜM DETAYLARINI ANLATTI

Mustafa Aslan ise emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aslan, savcılığa verdiği ifadesinde olayın tüm detaylarını anlattı.

Mustafa Aslan ifadesinde, ablası Melek'in eski sevgilisi Sakarya'da yaşayan Orhan Vatansever'in kendisine ve ablalarına Melek'in çıplak fotoğraflarını ve dolandırıcı olduğunu dair mesajlar yolladığını öne sürdü. Aslan, "Orhan Vatansever, Sakaryalı olduğunu ama Almanya'da çalıştığını söyleyip bana, 'Ben seni tanıyorum ama sen beni tanımıyorsun. Ablan Melek'i tanıyorum. Ablanız kötü yolda. Benim paramı yedi. Ben de sizin evi haczettireceğim. Baban hapse girecek. Ben de biliyorum sizin suçunuz yok ama ben de bu şekilde öcümü alacağım. Senin ablan para karşılığı erkeklerle yatıyor 1,5 yıl boyunca ablana cinsel istismarda bulundum' dedi. Ablamın yarı çıplak fotoğraflarını bana atıp, 'Siz erkek değil misiniz? Kardeşinize neden sahip çıkmıyorsunuz. Ya sahip çıkın ya da ben gereğini yaparım' yazdı. Ben de bunun üzerine şahsın numarasını engelledim. Aileme bu mesajlardan bahsetmedim. 3- 5 gün sonra bu sefer farklı farklı numaralardan ablamın fotoğraflarını atarak, 'Saatliği, geceliği ne kadar?' sorularını sordu ve ablam için fuhuş pazarlığı yapmaya çalıştılar benimle. Bu mesajın geldiği numaraları da engelledim" dedi.

ADRESİ ORHAN VATANSEVER VERDİ

Orhan Vatansever'in sosyal medya sayfasında, ablası Melek'in fotoğraf, adres ve kimlik bilgisini paylaşarak, 'Melek Aslan, baba ismi Hasan Aslan. Bu şahıslar dolandırıcıdır. Melek Aslan para karşılığı evli erkeklerle yatıp kalkıyor' diye yazdığını anlatan Mustafa Aslan, "Bu konudan bir ay sonra yine tanımadığım bir kişi mesaj gönderdi ve 'Haberlere çıkacağım, sizi rezil edeceğim. Şerefinizle oynayacağım. Sizin bir suçunuz yok ama kız kardeşinizi Diyarbakır'dan almıyorsunuz. Ya siz onu alın ya da ben haberlere çıkacağım' diye yazıyordu. Ben de Orhan Vatansever olduğunu anladığım şahsa, 'Kız kardeşimi alıp Kahta'ya getireceğim. Sen haberlere çıkma. Ben kardeşimi Diyarbakır'dan alacağım' diye cevap verdim. Ona Diyarbakır'da ablamı nasıl bulacağım diye sorduğumda bana, 'Ben sana yardımcı olurum, yerini bulurum. Diyarbakır'da arkadaşlarım var, takipteler. Ben istediğimi istediğim zaman bulurum, sen merak etme. Sana şimdi ablanın bir fotoğrafını göndereceğim' diyerek ablamın ev içinde, ağzında sigara, bakışları sarhoş gibi baygın bakar halde resmini yolladı. Altına da 'Ben Almanya'dan gelip bunları öğreniyorum, siz nasıl öğrenemiyorsunuz? Ya kız kardeşini getirirsin ya da sizi el aleme rezil rüsvan ederim' diye yazdı. Ben de 'Yardımcı olacaksan ben de kimseye söylemeden ablamı çıkartıp istediği yere yerleştireceğim' dedim" diye konuştu.

Aslan, savcılık sorgusunda Diyarbakır'da yaşayan ablası Melek'in adres bilgilerini Orhan Vatansever'den aldığını ifade etti. Orhan Vatansever'e, ablası Melek'i Diyarbakır'dan getireceğini ve onunla evlenmesini istediğini anlatan Aslan, "Orhan bana, ben sana yardım ederim. Sakarya'dayım, 21 Ekim'de Diyarbakır'da olacağım. Sen de Diyarbakır'da ol' dedi. Ben de kabul ettim. Arabası olan arkadaşımı, 'Diyarbakır'a gidip biraz gezip ablamı alıp gelelim' diyerek ikna ettim. İki yıl önce fiyatını ve kimin olduğunu hatırlamadığım bir müşteriden satın aldığım ve dükkanın kasasında güvenlik amaçlı bulundurduğum ruhsatsız silahı Diyarbakır'ın kötü bir yer olduğunu düşünüp, ayrıca Orhan'ın beni bir oyuna getirebileceğini düşündüğüm için yanıma aldım. Orhan'a mesaj atarak, 'Abi ben yarın Diyarbakır'a geliyorum. Melek'i bulabilecek misin?' diye yazdım.

Orhan da, 'Arkadaşlarım takipte. Melek şu anda yaşlı bir adamla birlikte. Kol kola, sarhoş bir şekilde bir binaya girdi. Akşam kaldığı aparta tekrar gelmek zorunda. Sabah apartın önünde bekleriz. Geldiği zaman da konuşuruz' diye yazdı. Orhan'a, 'Melek'i getirmesine getireceğim. Yalvara yakara ağlayacağım ama Melek'i getireceğim ama sen de gelip ablamla evleneceksin' diye yazdım. Orhan bana, 'Sen olsan böyle biriyle evlenir misin? Doğru yolda değil' deyince ona ablamın böyle bir insan olmadığını ama ablamın eskiye döneceğini, ablamla evlenmesini söyledim. Bana, 'Söz veremiyorum. Sen Melek'i getir, sonrasında düşünürüz. Orhan, Melek'in kaldığı apartın adresini atıp, 'Buradayım. Çay ocağındayım' deyince verdiği adres gittim, ancak o yoktu. Bana mesaj atıp, 'Polis beni aldı. Uzaklaştırma kararım olduğu için karakoldayım. 1 saate işim biter. Orada bekleyin. Ben gelene kadar Melek gelir' diye yazdı" dedi.

MELEK, ORHAN'I İKİ KEZ ŞİDDET VE TEHDİT NEDENİYLE ŞİKAYET ETMİŞ

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan 11 kardeşin en küçüğü Melek Aslan'ın, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü'nde mezun olduktan sonra ailesine haber vermeden Sakarya'ya gittiği öne sürüldü. Melek Aslan'ın, Orhan Vatansever'in kıskançlık krizleri ve maruz kaldığı şiddet nedeniyle polise iki kez şikayette bulunduğu ifade edildi. Şikayetin ardından Orhan Vatansever hakkında uzaklaştırma kararı alınmasıyla 4 ay önce Melek'in Diyarbakır'a yerleştiği kaydedildi. Orhan Vatansever'in polis tarafından cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla aranmaya devam ettiği öğrenildi.