Melih Bulu görevden alındı, giriş yasağı kaldırıldı
Melih Bulu'nun görevden alınmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde giriş kısıtlaması kaldırıldı.
Prof. Dr. Melih Bulu, Erdoğan'ın 2 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmişti. Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince 195 gün sonra görevinden alındı. Bulu'nun yerine vekaleten üniversitenin rektör yardımcısı olan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.
Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde protestoların engellenmesi için bir süredir mezunlar okula alınmıyordu. Protestolara diğer üniversitelerden de destek gelince kampüse öğrenci ve akademisyenler dışında kimse giremiyordu.
OKULA GİREMEYECEKTİ
Bulu, görevden alınmasıyla 'Boğaziçi mezunu' statüsüne geldi. Protestoların engellenmesi için bir süredir mezunlar okula alınmıyordu. Bulu kendi getirdiği bu yasak sonrası Boğaziçi Üniversitesi'ne giremeyecekti.
YASAK KALDIRILDI
Gazetemizin gündeme getirdiği, 'Bulu, kendi getirdiği yasak ile Boğaziçi Üniversitesi'ne giremeyecek' haberi üzerine üniversite mezunlarına getirilen yasak kaldırıldı.
Üniversite yönetimi Bulu'nun görevden alınması sonrası öğrenci ve mezunlara gönderdiği mailde, "herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını" söyleyerek mezunların ve akademik personelin HES kodu ve kimlik kartlarıyla kampüse giriş yapabileceklerini söyledi.
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