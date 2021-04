Melisa Aslı Pamuk, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu

21 Nisan 2021 Çarşamba, 11:27

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi kitabından uyarlama olan, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt ve Verda Pars tarafından kaleme alınan ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, yeni hikayeler ile izleyenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

DERİN TRAVMALARI EKRANA GETİRECEK

Kadrosuna sık sık yeni isimleri dahil eden iddialı dizi, bu kez Melisa Aslı Pamuk ile anlaştı. Son olarak Hay Sultan dizisinde rol alan Pamuk, henüz detayları belli olmasa da başından çok kötü olaylar geçen bir kadının çocukluk yıllarında yaşadığı travmaların da ekrana getirileceği bir karakter olacağı konuşuluyor.

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

Melisa Aslı Pamuk 14 Nisan 1991 Hollanda Haarlem doğumludur. Türk kökenli olan Melisa Aslı Pamuk Hollanda vatandaşıdır.

2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve L'Oréal Paris sponsorluğunda FOX'da yayınlanan ve finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir. Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, organizasyonun yeni aldığı format değişikliği kararı ile Türkiye'yi 2011 yılının Eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenecek olan Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması)'te temsil etmiştir.

Ayrıca kendisi 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. 1,76 cm boyunda ve 58 kg olan Pamuk, 85-62-90 vücut ölçülerine sahiptir. Modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır.

Pamuk, henüz 13 yaşında iken, 2004 yılında bir "Bos Bros. Film & TV Productions" ve "Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON)" ortak yapımı olan, yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri almıştır. Türkiye deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir gsm reklamında oynamasıyla başlamış. Daha sonra 3. sezonunda olan Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiştir. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde yer almıştır. Pamuk, son olarak Yeni Hayat ve Hay Sultan adlı dizilerde rol almıştı.