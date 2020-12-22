Memleket Hareketi'nde ilk ayrılık: Uyum gösteremeyeceğim
CHP'li Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'nde ilk ayrılık yaşandı. FED eski ekonomisti ve toplum bilimci Erkin Şahinöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Memleket Hareketi'nden ayrıldığını duyurdu.
Muharrem İnce'nin 4 Eylül'de başlattığı Memleket Hareketi'nde ilk ayrılık Kurucu Kurul'unda yaşandı. FED eski ekonomisti ve toplum bilimci Erkin Şahinöz, Memleket Hareketi'nden ayrıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahinöz şu ifadeleri kullandı:
"Kurucu Kurulu’nda olduğum Memleket Hareketi'nden ayrıldım. Ayrılma nedenimi Sn. Başkan’a ilettim. Siyasetin davranış kalıplarına uyum gösteremeyeceğim, ben dikine giden bir insanım. Ama size sevgim ve saygım en üst düseyde, her zaman yanınızdayım. Harekete Başarılar"
Kurucı Kurulu’nda olduğum #MemleketHareketi nden ayrıldım.— Erkin Şahinöz (@ErkinSahinoz) December 21, 2020
Ayrılma nedenimi Sn. Başkan’a ilettim. “Siyasetin davranış kalıplarına uyum gösteremeyeceğim, ben dikine giden bir insanım. Ama size sevgim ve saygım en üst düseyde, her zaman yanınızdayım.”
Harekete Başarılar??
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