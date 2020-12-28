Menderes ve Seferihisar'da mandalinayı önce kırağı sonra yağmur vurdu
İzmir'in mandalina üretimindeki önemli merkezleri Menderes ve Seferihisar başta olmak üzere üretim bölgelerinde mandalinayı önce kırağı sonra yağmurlar vurdu.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliğinde yapılan Ege Bölgesi 2020 yılı Narenciye Rekoltesi'nde mandalina rekoltesinin 2019 rekoltesine göre yüzde 25’lik artışla 154 bin 245 ton öngörülmüştü.
2020 yılı mandalina rekoltesinin çok iyi olduğunu, ihraç sezonunun başladığı 19 Ekim'den Aralık ortasına kadar büyük canlılık yaşandığını belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Aralık ayında yaşanan kırağı ve yağmur nedeniyle mandalina ihracatının büyük yara aldığını kaydetti.
İzmir bölgesindeki mandalina rekoltesinin yüzde 50'sinin daha hasat edilmeyi beklerken kırağı ve yağmurların yaşandığı bilgisini veren Başkan Uçak, "Kırağı ve yağmurlar öncesinde hasat edilen ürünlerin yüzde 80-90'ı ihracata uygun olurken, kırağı ve yağmur sonrasında bu oran yüze 20-25'e düştü. İhracatçılarımızın tohur olarak satın aldığı henüz hasat edilmemiş bahçelerde yüzde 50-80 arasında kayıplar var. Mandalina ihracatında çok güzel bir performans yakalamıştık. 500 milyon dolara ulaşabilirdik. Ancak kırağı ve yağmur fren yaptırdı" diye konuştu.
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