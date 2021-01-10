Menemen 12 Ocak’ı bekliyor

10 Ocak 2021 Pazar, 02:00

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Menemen’de tartışma konusu olan başken vekilliği seçiminde AKP’nin “aceleciliğine” tepki gösterdi. Torun, “Tam bir hukuk skandalı yaşıyoruz. Menemen Belediye Başkanlığı’nı sandıkta kazanamayanlar masa başında açıkça milli irade hırsızlığı yapmak istiyor. Şunu hatırlatmak isterim; biz bu zihniyeti İstanbul seçimlerinden tanırız, Millet İttifakı olarak belediye meclis toplantılarında bu adaletsizliğe karşı direniyoruz ancak iktidar partisi temsilcileri, adalet mücadelesi veren meclis üyelerimizi cezaevine göndermekle tehdit edecek kadar izansız hale geldi. Saray’dan güç alan demokrasi düşmanlarının tehditlerine asla pabuç bırakmayız” dedi.