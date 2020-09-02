Menemen'de Ahmet Kaya Parkı açıldı

02 Eylül 2020 Çarşamba, 11:36

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde yapılan açılışa Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve eşi Dilek Aksoy, İzmir Milletvekili Bedri Serter, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP Menemen İlçe Başkanı Turan Erdoğan, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve Asarlıklı vatandaşlar katıldı. Menemen Belediyesi Kültür Müdürlüğü Müzik Grubu tarafından söylenen Ahmet Kaya şarkıları eşliğinde başlayan açılışta, şiirler okundu, barış güvercinleri uçuruldu.

“AHMET KAYA'NIN ADI BURADA YAŞAYACAK”

Menemen’e yeni bir park kazandırmaktan ve Ahmet Kaya adını Menemen’de yaşatmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy açılışta yaptığı konuşmada, “Bugün çok anlamlı bir gün. 1 Eylül Dünya Barış Günü. Ahmet Kaya Parkı’nın bu tarihte açılmasını özellikle istedik. Bizim ihtiyacımız olan şeyler barış, demokrasi, özgürlüktür. Bunların hepsi Ahmet Kaya’nın da fikirlerinde, söylemlerinde var. Bizim jenerasyonumuz için Ahmet Kaya çok özel bir isimdir. Ahmet Kaya sevdadır, Ahmet Kaya aşktır, Ahmet Kaya isyandır. Bu parkta da Ahmet Kaya’nın o aşkını, isyanını, sevdasını hep beraber tadacağız. Ahmet Kaya adı Menemen’de dünya var olduğu müddetçe var olmaya devam edecek. Bizler onun türküleri ile büyüdük, onun türküleri ile sevdalandık. Bunun için Ahmet Kaya bizim için çok özel bir isimdir. Vatanından ayrılmak zorunda kalan Ahmet Kaya, vefatından önce konuk olduğu bir belgeselde, üşüyorum diyor, ama yorgansızlıktan, kalorifersizlikten değil, vatansızlıktan üşüyorum. Düşünceleri yüzünden vatanından koparılan aydınlarımız, sanatçılarımızdan sadece bir tanesidir Ahmet Kaya. Ama söküp atamadılar sevgisini kalbimizden. Ahmet Kaya şarkılarıyla yüreklerde yaşıyor, yaşamaya da devam edecek” dedi.

Sözlerine Ahmet Kaya’nın Şafak Türküsü şarkısının sözlerini okuyarak devam eden Başkan Aksoy, bundan sonraki süreçte iki tane daha park açılışı gerçekleştireceklerinin ve Asarlık’a İZBAN durağı gelmesi için girişimlerde bulunduklarının müjdesini verdi.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter’de açılışta bir konuşma gerçekleştirdi. Böyle bir parkı Asarlık’a kazandırdığı için Başkan Aksoy ve ekibine teşekkür ederek sözlerine başlayan Serter, “Belediyelerimiz İzmir’de, Ankara’da, İstanbul’da, Adana’da, Mersin’de ve diğer bütün il ve ilçelerimizde canavar gibi çalışıyorlar. Bütün bu çalışma ve emekler bizi iktidara taşıyacak olan itici güç olacak. Sevgili dostum Serdar Aksoy’dan bu açılışın göreve geldikleri günden bugüne yaptıkları 16. açılış olduğunu öğrendim. Kendilerini bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Ahmet Kaya adının böylesine güzel bir parkta yaşatılması, çocuklarımız ve gençlerimizin bu ismi bilerek büyümeleri çok kıymetli. Başta Menemen Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen bütün emekçilerimize teşekkür diyorum. Ahmet Kaya Parkı Menemen’e hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise sözlerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sevgi ve selamlarını getirdiğini söyleyerek başladı. “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman Menemen’in ve Menemenlilerin yanında olacağız. Daha iyi bir Menemen için, İzmir için, daha müreffeh ve gelişmiş bir Türkiye için hepimizin canla başla çalışması gerekiyor” şeklinde konuştu.



