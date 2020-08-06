Menemen'de İstanbul Sözleşmesi'ne destek

06 Ağustos 2020 Perşembe, 11:07

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı hazırlanan, ancak son dönemde geri çekilmesi istenen İstanbul Sözleşmesi’ne bir destek de Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’dan geldi. Sosyal Medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, yaptığı paylaşımda “İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Kadına yönelik şiddet aynı zamanda Atatürk devrimlerine karşı saldırıdır. Kadını yok sayan feodal gericiliğe karşı mücadele etmeye devam. Sözleşmeden vazgeçmiyoruz” açıklamasını yaptı.

BELEDİYE BİNASINA PANKAR ASILDI

Menemen Belediyesi binasına ise “İstanbul Sözleşmesi uygulansın! Kadın cinayetleri son bulsun!” pankartı asıldı. Menemen Belediyesi’nin kadın çalışanları da kadın cinayetlerine tepkilerini pankart önünde sessiz eylem yaparak gösterdiler.

"DESTEĞİMİZ SÜRECEK"

Kadına yönelik her türlü şiddeti ve ayrımcılığı engelleyen, kadın ve erkek arasında eşitlik sağlayan İstanbul Sözleşmesi’ne desteklerini bundan sonra da sürdüreceklerini söyleyen Başkan Aksoy, “Ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak zarar gören kadınların her zaman yanında olan, Kadın Danışma Merkezleri ile desteğini ortaya koyan bir belediye olarak bundan sonra da kadınların korkmadan, çekinmeden yaşayabilecekleri bir Menemen için çalışacağız” dedi.