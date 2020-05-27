Menemen'de pamuk üreticilerine destek

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 12:21

Koronavirüs sürecinde zor günler geçiren üreticilere desteğini her zaman gösteren Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, dün Maltepeli pamuk üreticileri ile bir araya geldi. Üreticiler ile sohbet eden, traktöre binip tarla süren, çapa yapan Başkan Aksoy, göreve geldikleri günden bugüne belediye olarak üreticilere destek olmak amacıyla sürdürdükleri çalışmaların bundan sonra da devam edeceğinin mesajını verdi.

Üreticilerin büyük zorluklarla mücadele verdiğine dikkat çeken Aksoy, “Üretici emek veriyor, alın teri döküyor, doğayla mücadele etmek zorunda kalıyor. İşiniz zor, Allah kolaylık versin. Üreticinin kazanabilmesi için, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, satış ve pazarlama alanında üreticinin önünün açılması, ürünün ederinde satılması gerekiyor. Bu konuda belediye olarak üreticimize destek olmak amacıyla üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz” açıklamasını yaptı.



