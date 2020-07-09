Menemen’de üreticilere sertifika

09 Temmuz 2020 Perşembe, 14:16

Menemen Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği, köylerde yaşayan vatandaşları arıcılığa teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Arı Yetiştiriciliği Sertifika Programı"nda başarılı olan kursiyerler sertifikalarını dün akşam Alaniçi Köy Konağı bahçesinde düzenlenen törenle aldı.

Menemen Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Üzeyir Karaca tarafından verilen eğitimlerde başarılı olan 61 kursiyerin sertifikalarını aldığı törene, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Tarımsal Hizmetler Müdürü Üzeyir Karaca, Başkan Yardımcısı Mehmet Cin, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

12 hafta süren ve 72 saat eğitim verilen sertifika programına Karaorman, Alaniçi, Çaltı ve Menemen merkezden gelen kursiyerler katıldılar. Düzenlenen törende Halk Eğitim Merkezi’nin hazırladığı sertifikalarını ve Menemen Belediyesi tarafından verilen katılım belgelerini alan kursiyerlerin Menemen’e bal üretimi konusunda önemli katkılar yapmaları hedefleniyor.

“MENEMEN BİR TARIM KENTİDİR”

Sertifika töreninde konuşan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Ege Bölgesi’nin arıcılık bakımından çok önemli bir bölge olduğuna değindi. Başkan Aksoy, “Her zaman üzerinde durduğumuz bir husus vardır. Eğer Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsız olacaksa buna giden yol köylünün kalkınmasından, üretimden geçiyor. Türkiye bir tarım ülkesi, Menemen’de bir tarım kentidir. Bugüne kadar bu konuda önemli adımlar atılmadı, atılamadı. Ama bugün tarımı ayaklarının üzerine dikmemiz gerektiğinin farkında ve bilincinde olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” ifadesini kullandı.