Menemen'de yeni başkan CHP'li Deniz Karakurt

01 Aralık 2020 Salı, 14:04

İzmir'de Menemen Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda tutuklanandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'dan kalan başkanlık makamı için seçim yapıldı. CHP - İYİ Parti Grubu, CHP'li Meclis Üyesi Av. Deniz Karakurt’u aday gösterdi. AKP-MHP Grubu ise AKP'li Aydın Pehlivan'ı aday gösterdi.

İlk tur oylamasında Karakurt 17 oy, Pehlivan 14 oy aldı. Salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 2. tura kaldı. 2. turda Karakurt 16 oy, Pehlivan 15 oy aldı. Salt çoğunluk sağlanamaması sebebiyle seçim 3. tura kaldı. 3. turda iki aday 15-15 eşit oy aldı. 4. turda da eşit sonuç çıkınca seçim kuraya kaldı.

YENİ BAŞKAN KARAKURT

Kura sonucunda CHP'nin adayı CHP'li Meclis Üyesi Av. Deniz Karakurt Menemen Belediyesi Başkanvelkili seçildi.

Menemen Belediyesi Meclisi’nde CHP, İYİ Parti, AKP, MHP’nin de üyelerinin bulunduğu 31 meclis üyesi bulunuyor. CHP’nin 16 meclis üyesi bulunurken, AKP’nin 10, İYİ Parti’nin 3 ve MHP’nin de 2 meclis üyesi bulunuyor. Bir üye ise bağımsız.

NE OLMUŞTU?

Menemen Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda aralarında CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi gözaltına alınarak tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakılmıştı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.