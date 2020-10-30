Menemenliler Cumhuriyet Bayramı’nda tek yürek oldu

30 Ekim 2020 Cuma, 12:57

Menemen’de 28 Ekim tarihinde Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk sunum töreni ile başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim sabahı Menemen Hükümet Konağı önünde gerçekleşen resmi tören ile devam etti. Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un yanı sıra Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Garnizon Komutan Vekili Topçu Albay Eray Ercan, Cumhuriyet Savcısı Uğur Gündoğdu’nun da hazır bulunduğu tören yapılan konuşmalar ve kutlamalarla son buldu.

"BİZ CUMHURİYET'İZ RESİM SERGİSİ"

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy daha sonra önce Cumhuriyet Meydanı’nda yapılmasına karar verilen ancak daha sonra yağmur muhalefeti nedeniyle İnönü Kültür Merkezi’ne alınan “Biz Cumhuriyetiz” Resim Sergisi’ne katıldı. Çocukların gözünden Cumhuriyet’in anlatıldığı, birbirinden renkli resimlerin olduğu sergi Menemenlilerden de yoğun ilgi gördü.

Bakırçay Üniversitesi Menemen Yüksekokulu Bowling Salonu’nda düzenlenen Bowling Turnuvası’na Başkan Aksoy ve eşi Dilek Aksoy’un yanı sıra çok sayıda Menemenli genç de katıldı. Hep birlikte bowling oynanan turnuva renkli görüntülerin oluşmasına vesile oldu.

ŞARKILARA HEP BİRLİKTE EŞLİK ETTİLER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97 yılı dönümü kutlamaları kapsamında Tepe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Menemen Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konserine katılan Başkan Aksoy, burada söylenen şarkılara diğer katılımcılarla birlikte eşlik etti. Kahramanlık şarkıları ve Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendiren koronun ardından sahneye çıkan Menemen Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kursiyerleri sergiledikleri zeybek gösterisiyle büyük alkış topladılar.

BAŞKAN AKSOY: 'YAŞASIN CUMHURİYET' DİYE HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Konser öncesinde bir konuşma yapan Başkan Aksoy, “Türk ulusunun adını, varlığını tüm dünyaya ispat ettiği 29 Ekim’i bu yıl maalesef Covid-19 salgını nedeniyle kısıtlamaların gölgesinde kutluyoruz. Emperyalizme karşı, büyük devletlere karşı verilen mücadelenin sonuçlandığı günlerdir 30 Ağustos ve 29 Ekim” dedi. Aksoy, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çok güzel bir sözü vardır: ‘Bir gün eğer benim sözlerim bilimle ters düşerse o zaman bilimi seçin’ der. Kendisi o kadar büyük bir devrimci, o kadar büyük bir devlet adamı ki, kendi düşüncelerinin bilimle çeliştiği noktada dahi bilimi takip edin diyor. Türk milleti olarak bugün bizim de arkasından gitmemiz gereken şey Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bırakmış olduğu bu mirastır. O miras ilimdir, irfandır. Cumhuriyet kul olmaktan millet olmaya, özgür bireyler olmaya geçiştir aslında. Siyasi kimliğiniz ne olursa olsun, alt kimliğiniz ne olursa olsun eninde sonunda herkes bu ülkenin birinci sınıf yurttaşıdır. İşte Cumhuriyet bu düşüncenin teminatıdır. Bu yüzden bugün çok önemli. Biz her zaman haykırmaya devam edeceğiz: Yaşasın Cumhuriyet diyeceğiz, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyeceğiz, yaşasın Atatürk devrimleri diyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

“KUVA-Yİ MİLLİYE DESTANI" SERGİCLENDİ

Cumhuriyet Bayramı kutlama programı akşam İnönü Kültür Merkezi’nde Menemen Belediyesi Tiyatrosu (MEBET) tarafından sahnelenen “Kuva-yi Milliye Destanı” adlı oyunun sahnelenmesi ile son buldu. Çok sayıda Menemenlinin izlediği oyunun sonunda sahneye çıkarak oyuncuları tebrik eden ve çiçekler veren Başkan Aksoy, Cumhuriyet Bayramı’nı daha sağlıklı günlerde daha coşkuyla kutlama temennisinde bulundu.