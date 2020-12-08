Menteşe Belediyesi karantinadaki yurttaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
Muğla'nın Menteşe ilçesinde Covid-19 salgını nedeniyle evlerinde izole olan ve dışarı çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçları, Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından karşılanıyor.
Pandemi sürecinde belediyelerin ekonomik gelirlerinin düşmesine rağmen, halka dokunan pek çok proje ve çalışma yaptıklarını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Koronavirüs’ün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana, işçimizden başkan yardımcımıza kadar, vatandaşımızın herhangi bir sorun ve eksikle karşılaşmaması için çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza hafta içi her gün Aşevimizde yapılan sıcak yemeklerden gönderiyoruz. Covid-19 nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlarımızın pazar masraflarını görüyor, alışveriş ihtiyaçlarını karşılayarak, temassız bir şekilde kapılarına bırakıyoruz. Pandemi sürecini tüm halkımız ile birlikte maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak atlatacağız.” diye konuştu.
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