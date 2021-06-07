Menteşe'de 55 bin ata tohumu toprakla buluştu

07 Haziran 2021 Pazartesi, 14:09

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, işçilerle birlikte ata tohumundan üretilen yerli domates, biber, patlıcan, salatalık, yayla kavunu ve yayla karpuzu fidesinin dikim törenine katıldı. Kafaca Mahallesindeki 7 dönümlük tarım arazisinde işçilerle birlikte tarlaya girip, fide dikim törenine katılan Menteşe Belediye Başkanı Gümüş, şunları söyledi:

“Menteşe bir tarım kenti. Çalışmalarımız ve projelerimize de bu doğrultuda planlıyoruz. Yerli Ata tohumlarımıza sahip çıkıyor, üreticilerimize sahip çıkıyoruz. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl pandemi sürecinde önceliğe aldığımız yerli üretim çalışmalarımıza bu yıl da devam ettik. Kafaca Mahallemizdeki 7 dönümlük tarım arazimize yine kendi seramızda ürettiğimiz 55 bin yerli ata tohumu domates, biber, patlıcan, biber, salatalık, yayla kavunu ve yayla karpuzu fidesini toprakla buluşturduk. Bu tohumların içinde Büyükşehir Belediyemizin Ata Tohum Merkezinde temin ettiğimiz yerli tohumlar da bulunuyor. Ayrıca kuraklık uyarısı yapılan Muğla’mızda dikilen fidelerimizi yağmurlama sistemiyle suluyor, tasarruf sağlıyoruz.”

KADIN ÜRETİCİ KOOPERATİFLERİNE DESTEK

Sağlıklı bir geleceğe, iyi planlanmış tarım uygulamaları ile ulaşabileceklerini kaydeden Başkan Gümüş, konuşmasını söyle tamamladı:

“Geleceğimiz üretimde. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak istiyorsak bunu yerli ata tohumlarımıza sahip çıkarak, onları üreterek ve toprağımızı işleyerek ulaşabiliriz. Salgın süreci tarımsal üretimin ve yerli tohumun ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Bizim bugün tarlaya diktiğimiz bu ürünlerin hepsi yerli ata tohumu. Buradan elde ettiğimiz yerli ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdığımız gibi aşevimizde yemek yapımında da değerlendireceğiz. Gelirinin büyük bir kısmını tarımdan elde eden bir kentte yaşıyoruz. Bereketli topraklarımız var. Bu bilinçle ata tohumlarımıza sahip çıkacak, üreticilerimize özellikle kadın üretici kooperatiflerine destek olmaya devam edeceğiz.”

Menteşe Belediyesi’nin kendi serasında ürettiği 55 bin ata tohumu sebze fidesi Hasat Şenliği'nde toplanacak.