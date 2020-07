Mercury Prize için kadın adaylar ağrılıkta

24 Temmuz 2020 Cuma, 10:32

Bu yıl Mercury Prize için aday gösterilen 12 sanatçı içinde kadınların daha ağırlıklı olduğu görülüyor.

Pop müziğin belirgin bir şekilde öne çıktığı 2020 adayları şöyle sıralandı:

Anna Meredith - “Fibs”

Charli XCX - “How I’m Feeling Now”

Dua Lipa - “Future Nostalgia”

Georgia - “Seeking Thrills”

Kano - “Hoodies All Summer”

Lanterns On The Lake - “Spook The Herd”

Laura Marling - “Song For Our Daughter”

Michael Kiwanuka - “Kiwanuka”

Moses Boyd - “Dark Matter”

Porridge Radio - “Every Bad”

Sports Team - “Deep Down Happy”

Stormzy - “Heavy Is The Head”

(sol üstten saat yönünde) Dua Lİpa, Stomzy, Michael Kiwanuka, Charli XCX.

12 adayın 7’si ya kadın bir sanatçı ya da kadın ağırlıklı bir grup olarak belirlenirken, Dua Lipa, Charli XCX, Georgia gibi pop müzik sanatçıları örneğin politik içerikli albümlerin çoğunlukta olduğu geçen yıla nazaran 2020’nin daha pop bir yıl olduğunu gösteriyor. Hatırlatmak gerekirse en son 1994 yılında bir pop albümü Mercury Prize kazanmıştı: “Elegant Slumming” - M People.



Stormzy ve Kano gibi İngiliz rap müziğinin yıldız isimleri bu yıl da iddialı sanatçılar arasında. Geçen yıl yine bir rapçi olan Dave ödülü kazanmıştı, yani yine benzer bir eğilim olursa çok şaşırmamak lazım.



Laura Marling bu yıl dördüncü adaylığını alırken, Michael Kiwanuka çıkardığı üç albümün üçüyle de aday olmayı başaran ender sanatçılardan.

Ödül 24 Eylül’de sahibini bulacak.