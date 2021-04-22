Merkez Bankası'nın rezervleri eridi: Son 18 yılın en düşük seviyesi

22 Nisan 2021 Perşembe, 15:35

Muhalefet, Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların hangi yöntemlerle kime satıldığı, döviz rezervlerinin tüketilmesinin yol açtığı sorunlar ve sorumluların belirlenmesi için “128 milyar dolar nerede?” diye sormaya devam ediyor.

EN DÜŞÜK DEĞERİ ALDI

Kayıp olduğu iddia edilen "128 milyar doların'' ardından Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 16 Nisan'da bir önceki haftaya göre 658 milyon dolar artışla 10.59 milyar dolara yükselmesine rağmen Mayıs 2003'ten bu yana en düşük değeri aldı.

EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRMÜŞTÜ

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir önceki hafta 9.93 milyar dolar ile Nisan 2003'ten bu yana en düşük seviyeyi görmüştü.