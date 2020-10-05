Merkezefendi'de eğitim seferberliği

05 Ekim 2020 Pazartesi, 16:44

Merkezefendi sınırları içerisinde bulunan 5. ve 12.sınıf arasında öğrenim gören öğrenciler için yapılan yardım başvurusu dün başladı. 20 Ekim’e kadar sürecek başvurularda toplamda 4 bin öğrenciye yardım edilmesi hedefleniyor. Başvurular koronavirüs önlemleri kapsamında Merkezefendi Belediyesi’nin internet sitesinden yapılacak.

Öğrencilerin eğitimine destek olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak bu yıl da 4 bin öğrencimize öğrenim yardımında bulunacağız. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitimlerine destek olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnanıyoruz ki bu destekler, bizlere başarı olarak geri dönecek. Eğitim, bizim için her zaman önceliklidir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımıza, imkânlarımız ölçüsünde her türlü desteği sağlamaya, eğitim alanındaki projelerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



