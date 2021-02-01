Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne saldırı

01 Şubat 2021 Pazartesi, 21:25

Belediyenin ana hizmet binasındaki Meclis Salonu'nda, iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce atılan yanıcı madde nedeniyle yangın çıktı. Durumu farkeden belediye çalışanları, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.

CHP'nin Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, yangının saldırı sonucu yaşandığını, faillerinin bir an önce yakalanması çağrısında bulundular.

''KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLERCE SALDIRI DÜZENLENDİ''

Antmen, "Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis salonu penceresinden kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından atılan bir madde ile yangın çıktı. Konuyu ve tüm boyutlarını dikkatle takip ediyoruz" derken Gökçel ise, "Mersin Büyükşehir Belediyemizin Meclis Salonuna henüz kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Yapılan bu alçakça saldırının failleri bir an önce ortaya çıkarılmalı ve hukuk önünde hesap sorulmalıdır" açıklamasını yaptı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ana hizmet binasında saat 17.00 sıralarında çıkan yangının “kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce yanıcı ve patlayıcı madde atılması" sonucu çıktığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Mersin Büyükşehir Belediyemizin ana hizmet binası olan taş bina’da bugün saat 17:09 sıralarında menfur bir saldırı gerçekleşmiştir. Hizmet binamızın zemin katında bulunan Encümen Salonu’na kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce yanıcı ve patlayıcı madde atılmıştır. Atılan maddenin alev alması sonucunda çıkan yangın, personellerimiz tarafından büyümeden söndürülmüştür. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma, emniyet güçleri tarafından çok yönlü olarak sürdürülmektedir.''