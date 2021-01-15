Mert Hakan Yandaş, PFDK’ya sevk edildi

15 Ocak 2021 Cuma, 16:53

Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, ’kural dışı hareketi’ nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 15.01.2021 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları şöyle:



Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın 14.01.2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ’kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 15.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



İnegölspor Kulübü Başkanı Kani Ademoğlu’nun 14.01.2021 tarihinde oynanan Ankara Demirspor - İnegölspor Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ın 9/3 maddesi uyarınca 15.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”



