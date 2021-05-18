Mert Müldür’ün menajerinden transfer iddialarına yanıt geldi

18 Mayıs 2021 Salı, 20:07

İtalya’nın Sassuolo takımında forma giyen Mert Müldür’ün menajeri Max Hagmayr, milli futbolcunun transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kronen Zeitung haberine göre, Fenerbahçe’ye transfer olması hakkında açıklamalar yapan Max Hagmayır, “Şu anda Fenerbahçe’ye transfer söz konusu değil. Amacı Sassuolo’da başarılı bir sezon geçirdikten sonra EURO 2020’de Türkiye formasıyla elinden geleni yapmak” ifadelerini kullandı.

“İTALYA VE İNGİLTEREDEN MERT’E İLGİ VAR”

Mert Müldür’e gelen teklifler hakkında konuşan Max Hagmayır, "İtalya ve İngiltere'deki en iyi kulüplerinden Mert'e ilgi var ancak transfer ücreti nedeniyle somut bir gelişme henüz olmadı" ifadelerine yer verdi.

“MERT İTALYA’DA KENDİNİ ÇOK GELİŞTİRDİ”

Mert Müldür’ün İtalya’da kendini çok geliştirdiğinin altını çizen Max Hagmayır "Sassuolo ile sözleşmesi 2024'e kadar devam ediyor. Burada kendini çok rahat hissediyor. Savunmasını önemli ölçüde geliştirdi. Başka hiçbir ülkede, İtalya'da olduğu gibi savunma ve taktiksel olarak gelişemezdi" ifadelerini kullandı.

Mert Müldür, Sassuolo formasıyla çıktığı 28 maçta 1 asist kaydebebildi.