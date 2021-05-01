Mert Nobre Altay teknik direktörü Mustafa Denizli'nin yardımcısı oldu
Süper Lig'de daha önce Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük yapan Mert Nobre, TFF 1. Lig ekibi Altay'da Mustafa Denizli'nin yardımcısı oldu.
TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Altay'da Mustafa Denizli'nin yardımcısı Mert Nobre oldu.
Daha önce Akhisarspor ve Hatayspor'da yardımcı antrenörlük görevini yapan 40 yaşındaki teknik adam, sezon başında Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.
Mert Nobre daha önce yaptığı açıklamada "Çalıştığım en iyi hoca Mustafa Denizli demişti" dedi.
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