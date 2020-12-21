Messi: Kötü günler geçirdim ama şu an iyiyim
İspanyol medyasına konuşan Messi, yaz döneminde zor günler geçirdiğini belirtti. Kulübün içinde bulunduğu zor koşulları değerlendiren Messi, her şey için savaşacağını dile getirdi.
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, yaz döneminde kötü günler geçirdiğini belirtti ve şu an oyununa odaklandığını dile getirdi.İspanyol televizyon kanalı La Sexta'ya konuşan Messi, ''Yazın çok kötü zamanlar geçirdiğim doğru. Gerçek şu ki bugün iyiyim. Bugün iyiyim ve önümdeki her şey için ciddi bir şekilde savaşmak istiyorum, heyecanlıyım. Kulübün her anlamda zor bir dönemden geçtiğini biliyorum'' ifadelerini kullandı.
Yaz transfer döneminde ayrılığın eşiğinden dönen Lionel Messi'nin Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyor. 33 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Manchester City ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa devleri Messi'nin durumunu takip ediyor. 2021'in başında yeni başkanını seçecek olan Barcelona ise süperstarını takımda tutmak istiyor.
Bu sezon kötü günler geçiren Barcelona'da Lionel Messi şu ana kadar 17 resmi maça çıkıp 9 gol kaydetti ve 2 asist yaptı.
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