Metabolizmayı hızlandırmanın 8 yolu

13 Kasım 2020 Cuma, 15:01

Yanlış beslenme insan vücuduna çoğu zaman düzensiz metabolizma ve fazla kilo olarak geri dönüyor. Zaman zaman birçok farklı diyet yöntemi denense de verilen kilolar geri alınabiliyor. Bu durum da metabolizmanın bozulmasına zemin hazırlıyor. Bu noktadan hareketle Almanya’da Dr. Wolf Funfack tarafından yanlış beslenmeden kaynaklanan hastalıkların doğal yöntemlerle düzelebilmesi amacıyla oluşturulan ve o tarihten itibaren bilim insanları tarafından sürekli geliştirilen Metabolic Balance programı Türkiye'de de uygulanıyor.

ÖZEL BESLENME PROGRAMI

Modern hayatın beslenme üzerindeki etkileri saymakla bitmiyor. Sabahları hızlıca atıştırılan yiyecekler öğle vakti geldiğinde yerini fast-food alternatiflerine bırakıyor. Beslenme sisteminde oluşan bu düzen bozukluğu da metabolizmanın dengesini bozabiliyor. Bu nedenle güncel laboratuvar tahlilleri, kişisel bilgiler ve tıbbi özgeçmiş göz önüne alınarak, hangi yiyeceklerin vücut biyokimyasına en uygun olduğunun uzman doktorlar tarafından değerlendirilmesi önem kazanıyor. Çünkü tüketilen yanlış besinler ya da yiyecek türleri de metabolizma dengesinin bozulmasına sebep olabiliyor. Metabolizma dengesinde oluşan dalgalanmalar ise ilk başta obeziteye, ardından da başka hastalıklara zemin hazırlayabiliyor. Alerjiler, yüksek tansiyon, yeme bozuklukları, diyabet, kısırlık ve tiroit bezi hastalıkları gibi problemlerin ortaya çıkmasına neden olan bu durumda kişilerin imdadına ise kişiye özel hazırlanmış beslenme programları yetişiyor.

'POPÜLER DİYETLERİ DENEMEK YERİNE YAŞAM TARZINIZI DEĞİŞTİRİN'

Kişiye özel olmayan kısa vadeli diyetler, kalori kısıtlamasının ötesine geçemiyor. Bu nedenle artık tüm dünyada en son bilimsel bulgulara göre etkili ve kalıcı bir şekilde kilo vermeyi sağlayacak kişiye özel beslenme programlarının değeri daha da arttı. Dünyada beslenmeyle ilgili yapılmış birçok klinik araştırma bulunuyor. Yalnızca tıp doktorlarının uygulayabildiği ve güvenilirliği kendi klinik çalışmasıyla da tescillenen Metabolic Balance programı, popüler diyetlerin aksine kişiye özel olarak hazırlanıyor. Bu program sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyen veya metabolizmasını düzenlemek için kesin bir çözüme ihtiyaç duyan, enerjik ve formda olmak isteyen herkese uygulanabilir.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRMANIN 8 ÖNEMLİ KURALI

Düzenli ve kaliteli bir uykuyu, ağır sporlar yerine hareketli bir yaşamı benimsenmeli. Vücutta yağ yakımını hızlandıran 8 kural ise şu şekilde;

1. Günde üç öğün yemek planlayın. Sıkı dönemde kişiye özel hazırlanmış besin listesinde yazan miktarlara bağlı kalın, ne daha fazla ne de daha az yiyin. Listede olmayan besinler kesinlikle tüketmeyin.

2. Öğünler arasında en az 5 saat ara verin.

3. Her bir öğünün 60 dakikadan uzun sürmemesine özen gösterin.

4. Protein yiyerek başlayın. Her öğüne, beslenme programında belirtilen protein porsiyonundan bir ya da iki lokma alarak başlayın.

5. Her öğünde tek bir çeşit protein tüketin, proteinleri karıştırmayın.

6. Son öğünü en geç saat 21.00’de bitirin.

7. Günlük olarak belirlenmiş su miktarı bütün güne yayarak için. Bu miktar basit bir hesaplamayla; kilo başına 35 ml’dir.

8. Mutlaka günde bir elma yiyin. Meyveleri öğün sırasında ya da yemekten hemen sonra tüketin.

METABOLİZMA NEDİR, HIZLANDIRMAK NEDEN ÖNEMLİDİR?

Metabolizma bir süreçtir. İnsan vücudunda bulunan veya alınan tüm besinlerin yakılma sürecine metabolizma denir. Bir diğer ifadeyle insan vücudunda gerçekleşen tüm kimyasal tepkimelere denir. Eğer metabolizma yavaş çalışır ise çeşitli hastalık ve kilo problemleri ile karşılaşılabilir. Bundan dolayı metabolizma hızı arttırılmalı. Metabolizmanın çalışması veya hızı birçok nedene bağlıdır. Bunlar yaş, kilo, cinsiyet ve sürekli kullanılan bir ilaç olabilir. Bundan dolayı da bu hız kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ancak insan kendisi de metabolizma hızını arttırabilir. Bunun için öncelikle bireyin kendi vücudunu iyi tanıması gerekir.