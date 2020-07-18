Meteoroloji, Basra kaynaklı sıcak hava dalgasına karşı uyardı

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 22:43

MGM'den yapılan açıklamada, 19 Temmuz Pazar gününden itibaren Basra kaynaklık sıcak hava dalgasının Türkiye'yi etkisi altına gireceğini tahmininde bulunarak, "Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede artarak özellikle iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Haftanın ikinci yarısında sıcaklıkların tekrar düşerek ülke genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Ayrıca MGM, güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarsında bulundu.

MGM'nin bazı şehirlerde bu hafta görülecek olan en yüksek sıcaklık tahminleri şöyle:

Ankara, Konya ve Amasya 37, İstanbul ve Samsun 30, İzmir ve Eskişehir 34, Antalya 32, Adana 33, Kayseri 38, Sivas 36, Elazığ ve Gaziantep 40, Şanlıurfa 44 ve Bingöl 39 derece.