Meteoroloji bölge bölge uyardı: 12 derece artacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 Eylül hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu’da 8 ila 12 derece arasında Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’da ise 3 ila 6 derece arasında mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars çevreleri ile Ağrı, Van ve Hakkari illerinin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAK HAVA UYARISI: 12 DERECE BİRDEN ARTIYOR!
Hava sıcaklıklarının Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Üç büyük ilimizde ise hava durumu şu şekilde:
İSTANBUL °C, 32°C: 0:11
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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