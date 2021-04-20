Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Hızı 90 km'ye ulaşacak
Meteoroloji, yurdun kuzeydoğusunda etkili olması beklenen ve saatteki hızının yer yer 90 km'ye kadar ulaşacağı tahmin edilen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hızı 90 km'ye kadar ulaşacak fırtınaya karşı yurttaşları uyardı.
Yapılan uyarıda şunlar ifade edildi:
"Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın; Yarın(Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren, güney ve güneybatı yönlerinden, Erzincan’ın doğusu, Erzurum, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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