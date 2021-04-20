Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Hızı 90 km'ye ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hızı 90 km'ye kadar ulaşacak fırtınaya karşı yurttaşları uyardı.

Yapılan uyarıda şunlar ifade edildi:

"Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın; Yarın(Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren, güney ve güneybatı yönlerinden, Erzincan’ın doğusu, Erzurum, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."