Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı
Meteoroloji, Marmara için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Bölgedeki hava durumunun az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu olması; Trakya kesiminde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, zamanla Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA, EGE VE AKDENİZ’E UYARI
Meteoroloji’nin Marmara, Ege ve Akdeniz için uyarılarında şu ifadeler yer aldı:
* Marmara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu bugün öğle saatlerinden sonra Trakya kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
* Ege: Az bulutlu ve açık, zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
* Akdeniz: Az bulutlu ve açık, zamanla iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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