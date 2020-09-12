Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı hava durumu haritasıyla vatandaşları yarın etkili olacak sağanak yağışlar için uyardı. Yarın Marmara Bölgesi, Kuzey Ege ve Karadeniz Bölgesi'nde sağanaklar bekleniyor.
Hafta sonu planları yapanlar için önem taşıyan hava durumu uyarıları Meteoroloji tarafından yayınlandı ve İstanbul çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar pazartesi günü Karadeniz’in doğusuna doğru kayacak.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege ile İç Anadolu’nun güney ve batısında yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
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