Metro hattı olmayan ilçede 'tıka basa yolculuk' haberi

Yandaş A Haber kanalı, İzmir'de metrolarda tıka basa yolculuk yapıldığını iddia etti. Haberde adres olarak Kemalpaşa ilçesi gösterildi. Kemalpaşa'da metro bulunmamasına rağmen yapılan haber Kemalpaşa Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında alaya alındı.

İZMİR / Cumhuriyet
22 Aralık 2020 Salı, 09:46
Metro hattı olmayan ilçede 'tıka basa yolculuk' haberi
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AKP'ye yakınlığı ile bilinen A Haber’de İzmir’de metro seferlerinin azaltıldığı ve tıka basa yolculuk yapıldığı iddiasıyla bir haber yayınladı. Haberin adresi ise  Kemalpaşa olarak gösterildi. Metro hattı olmayan ilçede 'metro yoğunluğu' haberi yapılması sosyal medyada tepki çekti.

Kemalpaşa Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ise 'Vizontele' filminden bir sahne paylaşarak 'Demek bir de metromuz olsa, işte bitti' denildi.



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