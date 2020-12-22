Metro hattı olmayan ilçede 'tıka basa yolculuk' haberi

22 Aralık 2020 Salı, 09:46

AKP'ye yakınlığı ile bilinen A Haber’de İzmir’de metro seferlerinin azaltıldığı ve tıka basa yolculuk yapıldığı iddiasıyla bir haber yayınladı. Haberin adresi ise Kemalpaşa olarak gösterildi. Metro hattı olmayan ilçede 'metro yoğunluğu' haberi yapılması sosyal medyada tepki çekti.

Kemalpaşa Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ise 'Vizontele' filminden bir sahne paylaşarak 'Demek bir de metromuz olsa, işte bitti' denildi.



