Metro hattı olmayan ilçede 'tıka basa yolculuk' haberi
Yandaş A Haber kanalı, İzmir'de metrolarda tıka basa yolculuk yapıldığını iddia etti. Haberde adres olarak Kemalpaşa ilçesi gösterildi. Kemalpaşa'da metro bulunmamasına rağmen yapılan haber Kemalpaşa Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında alaya alındı.
AKP'ye yakınlığı ile bilinen A Haber’de İzmir’de metro seferlerinin azaltıldığı ve tıka basa yolculuk yapıldığı iddiasıyla bir haber yayınladı. Haberin adresi ise Kemalpaşa olarak gösterildi. Metro hattı olmayan ilçede 'metro yoğunluğu' haberi yapılması sosyal medyada tepki çekti.
Kemalpaşa Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ise 'Vizontele' filminden bir sahne paylaşarak 'Demek bir de metromuz olsa, işte bitti' denildi.
Demek bir de metromuz olsa, işte bitti. ?? https://t.co/Ck9iFGJP5b pic.twitter.com/E78JDf8eNY— Kemalpaşa Belediyesi (@Kpasabelediye) December 21, 2020
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