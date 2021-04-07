Mezunlardan Melih Bulu’ya 5 bin imzalı istifa çağrısı

07 Nisan 2021 Çarşamba, 15:53

“Boğaziçi Üniversitesi İçin Mezunlar Girişimi” (BUİM) tarafından yürütülen imza kampanyasına katılan 5 bine yakın mezun imzaladıkları metinde, Türkiye'deki tüm üniversitelerin özerk, demokratik, katılımcı ve özgürlükçü bir yapıya kavuşturulmasının önemini dile getirdi. Mezunlar, yükseköğretimin bu ilkeler çerçevesinde varlık gösterebilmesini güvence altına almak amacıyla, rektör seçim yönteminden başlayarak ilgili kanunların yeniden ele alınması için tüm yasama organlarına çağrıda bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde buluşan imzacılar, üniversite bileşenlerinin, barışçıl bir şekilde kendilerini ifade etme ve demokratik yollarla sorunlarını çözme becerisine sahip olduğunu vurgulayarak, rektör atamasına karşı çıkmak için, anayasal itiraz ve protesto haklarını kullanan öğrencilerin, akademisyenlerin ve mezunların engellendiğine, kötü muamele gördüğüne ve terörle ilişkilendirildiğine dikkat çekti. Mezunlar, “Bu uygulamaların sona erdirilmesini tüm sorumlulardan talep ediyor ve şiddet dilinin normalleştirilmesinin sakıncalarını hatırlatmayı bir görev biliyoruz” ifadesini kullandı.

“ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN HUKUK MÜCADELESİNİN DE TAKİPÇİSİYİZ”

Güney Meydan’da okudukları basın açıklamasında, üniversite bileşenleri tarafından sürdürülen direnişin yaklaşık yüz gündür devam ettiğine dikkat çeken imzacı mezunlar, Melih Bulu’nun üniversite içinden gelen bu güçlü itiraza kulak vermesini istedi. “Kamunun yüksek yararı ve üniversite kurumunun işlevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için, katılımcı ve demokratik bir seçimin önünü açmak üzere, Melih Bulu’nun bir an önce görevinden istifa etmesini talep ediyoruz” diyen mezunlar, son araştırmaların da ortaya koyduğu gibi, Boğaziçi dayanışmasının toplumun büyük çoğunluğu tarafından desteklendiğini hatırlattı.

“Bu mücadele halkın vicdanında da çoktan kabul görmüş bir mücadeledir. Melih Bulu bu sese kulak vermelidir” diye konuşan mezunlar, özerk üniversite taleplerini hukuk mücadelesiyle de sürdüren öğretim görevlilerinin, rektör atamasına ve yeni fakülte açılmasına karşı Danıştay’da açtıkları davaların da takipçisi olduklarını vurguladı.

Basın açıklamasıyla birlikte üzerinde imzacıların isim ve mezuniyet yıllarının bulunduğu listeyi Güney Meydan’da rektörlük önüne yayarak sergileyen mezun grubu, bildiri metnini ve imza kampanyasını ilgili tüm kurumlara ve milletvekillerine ileteceklerini duyurdu.