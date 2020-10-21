MHP'den Osman Durmuş'un sağlık durumu hakkında açıklama
MHP, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un sağlığı hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP), eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hastanede tedavisine devam edildiği belirtilerek, yalan haberlere itibar edilmemesi ricasında bulunuldu.
MHP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"21. Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, eski Sağlık Bakanımız Sn. Osman Durmuş'un yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
NE OLMUŞTU?
Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan Osman Durmuş'un, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdiği, ambulansla hastaneye getirildiği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- 'Yeni hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum'
- 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir'
- Akşener'in ziyaretinde çok konuşulacak sözler
- Son anket: AKP'nin oyunda büyük düşüş
- 81 il başkanından Özdağ’a suç duyurusu
- Cem Yılmaz'dan hükümete çağrı
- Grip aşısının fiyatı belli oldu
- Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı
- AKP'li Zengin'in 'Markar Esayan' sözleri gündem oldu
Video Haberler
- Başbakan canlı yayında dehşeti yaşadı!
- İnsanlık ölmemiş dedirten hareket
- Bodrum'da tüyler ürperten görüntü: Ölü bulundu
- İzmir'de dehşet anları! 6 kişi yaralandı
- Antalya'da kaydedildi! Bir anda ortaya çıktı
- Kadın cinayeti! Sokak ortasında ablasına kurşun yağdırdı
- Doktor o an görev başındaydı... Hastanede skandal olay!
- Bisiklete böyle bindi, gözaltına alınınca ülke karıştı
- Utandıran görüntü için istenen ceza belli oldu
- Laf atma cinayetinde milli sporcunun cezası belli oldu
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın maaşına zam geldi
- 'Yeni hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum'
- 'Bakan Zehra Zümrüt Selçuk derhal istifa etmelidir'
- Akşener'in ziyaretinde çok konuşulacak sözler
- Son anket: AKP'nin oyunda büyük düşüş
- 81 il başkanından Özdağ’a suç duyurusu
- Cem Yılmaz'dan hükümete çağrı
- Grip aşısının fiyatı belli oldu
- Bilal Erdoğan: Devam etseydim size ekmek kalmazdı
- AKP'li Zengin'in 'Markar Esayan' sözleri gündem oldu