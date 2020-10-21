MHP'den Osman Durmuş'un sağlık durumu hakkında açıklama

MHP, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un sağlığı hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ekim 2020 Çarşamba, 23:50
MHP'den Osman Durmuş'un sağlık durumu hakkında açıklama
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Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP), eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hastanede tedavisine devam edildiği belirtilerek, yalan haberlere itibar edilmemesi ricasında bulunuldu.

MHP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"21. Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, eski Sağlık Bakanımız Sn. Osman Durmuş'un yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan Osman Durmuş'un, sabah saatlerinde beyin kanaması geçirdiği, ambulansla hastaneye getirildiği belirtildi.


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