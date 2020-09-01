MHP'den Şirin Payzın'a babasının vefat ilanıyla tehdit
Gazeteci Şirin Payzın, sosyal medyada MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Selami Şişman tarafından tehdit edildi.
MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Selami Şişman, T24 yazar ve programcısı Şirin Payzın'ı babası Nizam Payzın'ın vefat ilanını paylaşarak tehdit etti.
Payzın'ın Bahçeli paylaşımına yorum yapan Şişman, "Bülbül yuvasının ,kapana kısılmış, suyun öbür yakasının köksüz ,lağımcıları, Türk vatanında yaptıklarınız ,yapacaklarınız için anlayacağınız dilden the end, Türk'ün kökleri sizleri sardıkça kuduracaksınız, nefes alamayacaksınız" ifadesini kullandı.
Şişman'ın tehdit tweetini alıntılayan Şirin Payzın, MHP'li isme tepkisini "MHP MYK üyesiymiş öyle yazıyor profilinde. Bana attığı mesaj, babamın vefat ilanını kullanmış... Bir de beni tehdit ediyor... Şimdi bunu dava etsem bu ahlaksıza prim vermiş olacağım... Bu arada not: Korkmuyorum! İstediğin kadar tehdit et! Vefat etmiş babamın ölüm ilanını kullanarak beni tehdit eden, etmeye cesaret eden bu adam siyasi parti yönetiminde. Cesaret ediyor çünkü etmemesi için neden yok... Hukuk yok ,ahlak kalmadı. Rakip siyasetçilere 'Soysuz' de, milletvekili, gazetecileri tehdit et." diyerek gösterdi.
Video Haberler
- Yardım çığlığı: Polis çağırın, beni taciz edemezsin!
- Açlığa ve susuzluğa 10 haftaya kadar dayanabiliyor
- Maske takmayan kasiyerden müşteriye: Bas git!
- 'Evli kadına mesaj atan' kişiye linç girişimi
- Barış Atay'a saldırının ilk görüntüleri ortaya çıktı
- Saadet Partisi'nden ÖTV'li araç reklamı
- Veli Ağbaba'dan Erdoğan'a 'keyif çayı' tepkisi
- Bodrum’un en ünlü mekanları teker teker mühürlendi!
- Kahreden olay sonrası görüntüleri yürekleri dağladı
- Cadde ortasında saç saça birbirine girdiler!