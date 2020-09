MHP'den Şirin Payzın'a babasının vefat ilanıyla tehdit

01 Eylül 2020 Salı, 09:54

MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Selami Şişman, T24 yazar ve programcısı Şirin Payzın'ı babası Nizam Payzın'ın vefat ilanını paylaşarak tehdit etti.

Payzın'ın Bahçeli paylaşımına yorum yapan Şişman, "Bülbül yuvasının ,kapana kısılmış, suyun öbür yakasının köksüz ,lağımcıları, Türk vatanında yaptıklarınız ,yapacaklarınız için anlayacağınız dilden the end, Türk'ün kökleri sizleri sardıkça kuduracaksınız, nefes alamayacaksınız" ifadesini kullandı.

Şişman'ın tehdit tweetini alıntılayan Şirin Payzın, MHP'li isme tepkisini "MHP MYK üyesiymiş öyle yazıyor profilinde. Bana attığı mesaj, babamın vefat ilanını kullanmış... Bir de beni tehdit ediyor... Şimdi bunu dava etsem bu ahlaksıza prim vermiş olacağım... Bu arada not: Korkmuyorum! İstediğin kadar tehdit et! Vefat etmiş babamın ölüm ilanını kullanarak beni tehdit eden, etmeye cesaret eden bu adam siyasi parti yönetiminde. Cesaret ediyor çünkü etmemesi için neden yok... Hukuk yok ,ahlak kalmadı. Rakip siyasetçilere 'Soysuz' de, milletvekili, gazetecileri tehdit et." diyerek gösterdi.