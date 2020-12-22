Milas ve Bodrum kardeş kent oluyor
Milas Belediyesi ve Bodrum Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalanacak.
İki kent arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, ortak projeler oluşturmak ve aynı coğrafyada ortak pozitif bilinci geliştirmek amacıyla Milas Belediyesi ile Bodrum Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imza töreni gerçekleştirilecek.
Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan kardeş şehir protokol imza töreni 23 Aralık Çarşamba günü (Yarın) Saat 11.00’de Bodrum Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde gerçekleştirilecek.
Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından imzalanacak olan kardeş şehir protokolüyle birlikte iki komşu kent arasındaki karşılıklı yarar için ortak konuların ele alınması, ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak projeler oluşturularak güç birliği yapılması planlanıyor. Başkan Tokat, “Tarihsel süreçte aynı coğrafya ve kültürü paylaştığımız bu eşsiz toprakların insanlarıyız. Bodrum Milassız, Milas Bodrumsuz düşünülemez. Kardeş şehir projesi Milas’ımıza ve Bodrum’umuza çok yakışacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.
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