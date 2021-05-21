Milli binici Derin, İtalya'da tarih yazdı

Milli binici Derin Demirsoy, İtalya'daki engel atlama yarışlarında birinci oldu.

AA
21 Mayıs 2021 Cuma, 09:04
Milli binici Derin, İtalya'da tarih yazdı
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Milli binici Derin Demirsoy, İtalya'nın Gorla Minore bölgesinde düzenlenen CSI3* Engel Atlama Yarışları'nda birinci oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Derin Demirsoy, 145 santimetre kategorisindeki yarışta "Hunter" isimli atıyla ilk sırayı aldı.


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