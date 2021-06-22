Fenerbahçeli milli çekiççi Tuğçe Şahutoğlu, Tokyo 2020'de yer alacak
İzmir'de düzenlenen olimpik deneme yarışlarında Tuğçe Şahutoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota kazandı.
Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu milli çekiççi Tuğçe Şahutoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tuğçe, İzmir'de düzenlenen olimpik deneme yarışmasında, çekiç atmadaki 74.03 metrelik derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuğçe ile atletizm branşında 17 sporcunun Tokyo vizesi aldığını belirterek, "Diğer sporcularımız için dünya sıralaması sistemindeki kesin sonuçları bekliyoruz. 4x100 ve 4x400'de beklentimiz var, diğer kategorilerde beklentilerimiz var. Atletizmde 40 kota alma hedefimiz devam ediyor, 40 kotayı da alacağımıza inanıyorum. 5 Temmuz'da kesin sonuçlar açıklanmış olacak." ifadelerini kullandı.
Başkan Çintimar, milli çekiççi Tuğçe'nin kota almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tuğçe'yi tebrik ediyoruz. Olimpiyatlarda da başarılı sonuçlar elde etmesini diliyorum." diye konuştu.
Video Haberler
- Şah kartalının yılan avı görüntülendi
- Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
- Kartal Sahil'de feci kaza! Bir anda kendini yerde buldu
- At Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı
- Baskın anı kamerada! Ceza yağdı
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Dündar'dan Özdil'e: Yazıklar olsun, mezarıma gelme
- AKP, 2023 seçimleri için endişeli
- Erdoğan'ın sözlerine tepkiler sürüyor
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni kararlar
- Sosyal medyada büyük tepki
- CHP'li Belediye Başkanı'na saldırı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Atatürklü yanıt
- 'AKP, Erdoğan sonrası döneme hazırlanıyor'
- Hemşirenin 'müzik yasağı' paylaşımına gözaltı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki!