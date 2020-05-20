Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Okul öncesi her 4 çocuktan biri eğitim alamıyor

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 13:18

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in okul öncesi eğitimde yaşanan sorunlara ilişkin soru önergesini yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 5 yaş çocuklarının net yüzde 75.17’sinin okullu olduğunu açıkladı. Bakan Selçuk’un verdiği bilgiye göre, yaklaşık her 4 çocuktan biri okul öncesi eğitim alamıyor.

Bakan Selçuk, 2018-2019 eğitim öğretim yılı resmi verilerine göre Türkiye’de okul öncesi eğitime devam eden 1 milyon 564 bin 813 çocuğun yaklaşık yüzde 83’ünün kamu tarafından açılmış olan okul ve kuramlara devam ettiğini bildirdi ve “Türkiye’de 5 yaşta brüt okullaşma oranı yüzde 85,22 olup 5 yaş çocuklarının net yüzde 75,17’si okulludur. Bakanlığımızın hedefi her çocuğun ilkokula başlamadan önce en az bir yıl okul öncesi eğitim almasını sağlamaktır” dedi.

Dezavantajlı çocuklara yönelik olarak yaz okulları ve gezici mobil ana sınıfları uygulamalarına devam devam edildiğini açıklayan Bakan Selçuk, okulsuz yerleşim yerlerindeki çocuklar için ‘Gezici Öğretmen Sınıfı’ ve ‘Taşıma Merkezi Ana Sınıfı’ pilot uygulamalarının yapıldığını, Suriyeli çocukların yoğun olduğu yerlere de ek fonlarla 356 derslik kurulduğunu kaydetti.