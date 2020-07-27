Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan okulların açılmasına yönelik flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılması için her türlü hazırlığın dikkatle yapıldığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:21
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okullarımızın açılması için her türlü hazırlığımızı yüksek bir dikkatle devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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