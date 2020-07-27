Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan okulların açılmasına yönelik flaş açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılması için her türlü hazırlığın dikkatle yapıldığını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okullarımızın açılması için her türlü hazırlığımızı yüksek bir dikkatle devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.
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