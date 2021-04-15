Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Covid-19'u atlattı

15 Nisan 2021 Perşembe, 08:40

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığını atlattı. 15 gün önceki milli maçta hastlanan Yusuf'un tedavi süreci uzamıştı.

Fransız kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara başladığı bir fotoğraf ile duyuruldu.

Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Kovid-19 geçirmişti.

