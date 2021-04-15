Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Covid-19'u atlattı

Şampiyonluk kovalayan Lille'de oynayan Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Covid-19'u zorlu bir süreç sonrası yendi, antrenmanlara başladı.

AA
15 Nisan 2021 Perşembe, 08:40
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Covid-19'u atlattı
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ikinci kez yakalandığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığını atlattı. 15 gün önceki milli maçta hastlanan Yusuf'un tedavi süreci uzamıştı.

Fransız kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki futbolcunun antrenmanlara başladığı bir fotoğraf ile duyuruldu.

Yusuf Yazıcı, ocak ayında da Kovid-19 geçirmişti.


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