Milli güreşçi Kerem Kamal efsane olmak istiyor
İBBSK sporcusu Kerem Kamal, hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.
Tokyo 2020 Olimpiyatları Avrupa Kıtası Elemeleri'nde kariyerinde ilk kez olimpiyat vizesi alan milli güreşçi Kerem Kamal, memleketi Manisa'da sporcular tarafından bayrak ve çiçeklerle karşılandı. Manisa Valiliği ziyareti ardından açıklama yapan 22 yaşındaki milli güreşci Kerem Kamal, "Ben normal bir şampiyon olmak istemiyorum. Efsane olmak istiyorum. Bu efsaneyi olimpiyat şampiyonu olarak taçlandırmak istiyorum" diye konuştu.
Macaristan'daki organizasyonda grekoromen stil 60 kilogram kota maçında Macar Erik Torba'yı 5-4 yenerek olimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazanan Kerem Kamal, memleketi Manisa'da sporcular tarafından karşılandı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından çiçek takdim edilen Kamal'ı daha sonra Manisa Valisi Yaşar Karadeniz makamında ağırladı.
Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Kerem Kamal, hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi. Başarısını pandemi döneminde de antrenmanlarına devam etmesine borçlu olduğunu kaydeden Kamal, şöyle konuştu: "Ben 2016 yılından beridir kendime bu hedefi koydum. Aldığım her başarının ardından benim tek bir hayalim var o da olimpiyata gitmekti. Bu benim için gerçekten hayaldi. Çok şükür çocukluk hayalim olan bir başarıya ulaştım. Şu an olimpiyata gidiyorum, zor olanı yaptım, inşallah şimdi madalya alarak Manisa'ya, ülkemize altın madalyayı kazandırmak istiyorum. Şu an hissettiklerimi açıklayamıyorum, heyecanlıyım. Ben normal bir şampiyon olmak istemiyorum. Efsane olmak istiyorum. Bu efsaneyi olimpiyat şampiyonu olarak taçlandırmak istiyorum. Her zaman dediğim gibi farklı bir insan ve farklı bir yapıya sahip olduğumu düşünüyorum. Efsane olup, tarihe geçmek istiyorum." İBBSK Sporcusu da olan Kerem Kamal, desteklerinden dolayı Ekrem İmamoğlu ve İBBSK Başkanı Fatih Keleş'e de teşekkürlerin isundu.
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