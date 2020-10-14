Milli maçın özel seyircileri
Türk Telekom Stadyumu'nda oynan Türkiye Sırbistan maçını önemli konuklar takip etti.
Milli maçın özel seyircileri
Türkiye Sırbistan maçı localara alınan sınırlı sayıdaki futbolseverle seyirciye kapılarını açtı.
Maçı localarda bin 500 kadar seyirci izledi.
Protokolde ise Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nihat Özdemir, Mustafa Cengiz, Mehmet Baykan, Mustafa Denizli, Mehmet Sepil gibi isimler vardı.
En Çok Okunan Haberler
- Son anket açıklandı: Partilerin oy oranları değişti!
- CTP, ikinci turda Mustafa Akıncı'yı destekleyecek
- Bakan Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması
- Fatih Portakal'dan erken seçim tahmini
- Koca, 6 ilin son durumunu paylaştı
- Türkiye gündemine damga vurdu!
- AKP'li milletvekilleri, Erdoğan'ın talimatını dinlemedi
- Üniversiteye bağışlanan binaları bakın ne yapmış
- Kalın'dan COVİD-19 testi itirafı
- CHP Balıkesir eski il başkanı hayatını kaybetti
Video Haberler
- Yer: Bursa... Trafiğin ortasında şoke eden olay!
- AKP sayesinde Atatürk'e aşık olan yurttaş gündem oldu
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti
- Habertürk ekranlarında 'Işıklar yanıyor' kavgası
- Isparta’da erkek arkadaşı Hasan B. tarafından bıçaklanar
- Korku dolu anlar! Yürüyüş yaparken peşine puma takıldı
- Apartmana giren tilki katları tek tek gezdi
- HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'Işıklar yanıyor' yorumu
- Ayhan Bilgen'den dikkat çeken paylaşım
- 2 bin 200 yıllık tarih gün yüzüne çıkacak
En Çok Okunan Haberler
- Son anket açıklandı: Partilerin oy oranları değişti!
- CTP, ikinci turda Mustafa Akıncı'yı destekleyecek
- Bakan Selçuk'tan 'uzaktan eğitim' açıklaması
- Fatih Portakal'dan erken seçim tahmini
- Koca, 6 ilin son durumunu paylaştı
- Türkiye gündemine damga vurdu!
- AKP'li milletvekilleri, Erdoğan'ın talimatını dinlemedi
- Üniversiteye bağışlanan binaları bakın ne yapmış
- Kalın'dan COVİD-19 testi itirafı
- CHP Balıkesir eski il başkanı hayatını kaybetti