Milli maçın özel seyircileri

Türk Telekom Stadyumu'nda oynan Türkiye Sırbistan maçını önemli konuklar takip etti.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2020 Çarşamba, 21:58
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Milli maçın özel seyircileri

Türkiye Sırbistan maçı localara alınan sınırlı sayıdaki futbolseverle seyirciye kapılarını açtı.

Maçı localarda bin 500 kadar seyirci izledi. 

Protokolde ise Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nihat Özdemir, Mustafa Cengiz, Mehmet Baykan, Mustafa Denizli, Mehmet Sepil gibi isimler vardı.


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