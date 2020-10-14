14 Ekim 2020 Çarşamba, 21:58

Milli maçın özel seyircileri

Türkiye Sırbistan maçı localara alınan sınırlı sayıdaki futbolseverle seyirciye kapılarını açtı.

Maçı localarda bin 500 kadar seyirci izledi.

Protokolde ise Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nihat Özdemir, Mustafa Cengiz, Mehmet Baykan, Mustafa Denizli, Mehmet Sepil gibi isimler vardı.