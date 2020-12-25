Milli Piyango'da kazanma şansı 44 kat azaldı!

25 Aralık 2020 Cuma, 13:51

TBMM Genel Kurulu’nda Sisal- Şansal Ortak Girişimi’ne devredilen Milli Piyango çekilişleri gündeme geldi.

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Sisal Şanstan önce sayısal lotoda büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali on dört milyonda 1’di, Sisal Şanstan sonra altı yüz yirmi iki milyonda 1 oldu. Vatandaşın şansı tam olarak 44 kat azaldı" dedi.

Genel Kurul’da söz alan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, elinde yılbaşı ikramiyesiyle çıktığı kürsüde, “Millî Piyangonun şans oyunları Türkiye Varlık Fonu üzerinden Sisal Şansa devredildiği günden beri talihli vatandaşların kazandığı ikramiyelere yüzde 20 oranında ilave vergi geldi. Bu verginin adı veraset ve intikal vergisidir. Bu verginin adı şans oyunlarını Sisal Şansa devreden Türkiye Varlık Fonu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan vergisidir” dedi.

Yavuzyılmaz, 7 bin 60 liranın üstündeki bütün ikramiyelerde yüzde 20’nin üzerinde kesinti yapıldığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Peki, vatandaşlarımızın hayallerini bile tırpanlayan bu değişiklik, bu yeni vergi Millî Piyango tarafından kamuoyuna duyuruldu mu? Hayır, duyurulmadı. Türkiye Varlık Fonu bir açıklama yaptı mı? Hayır, yapmadı. Sisal Şans da şu elimde görmüş olduğunuz biletin ne önüne ne arkasına hiçbir bilgilendirme yazmadı. Bu, alenen yüzde 20’lik vergiyi gizlemektir; vatandaşları kandırmak, hayallerini, umutlarını istismar etmektir.

"VATANDAŞIN ŞANSI 44 KAT AZALDI"

Millî Piyango'nun düzenlediği şans oyunu çekilişlerinde talih kuşunun tüylerini yoluyordunuz, artık Sisal Şansla birlikte vatandaşların bizzat kendisini yoluyorsunuz. Şimdi, hep birlikte inceleyelim: Şans oyunu çekilişleri Sisal Şansa devredilmeden önce nasıldı, devredildikten sonra nasıl oldu? Sisal Şanstan önce sayısal loto kolon fiyatı 1,5 liraydı, Sisal Şanstan sonra 3 lira oldu. Yapılan zam yüzde 100. Sisal Şanstan önce sayısal lotoda büyük ikramiyenin 6 şanslı numarasını 49 sayı içinden çekerken, Sisal Şanstan sonra 49 değil, artık 90 sayı içinden çekmeye başladılar. Sisal Şanstan önce sayısal lotoda büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali on dört milyonda 1’di, Sisal Şanstan sonra altı yüz yirmi iki milyonda 1 oldu. Vatandaşın şansı tam olarak 44 kat azaldı.

"YERLİ LAS VEGAS İNŞA EDİLİYOR"

Sisal Şanstan önce 9 kez devreden sayısal loto, Sisal Şanstan sonra sadece beş ayda 1 değil, 2 değil, 10 değil, tam 60 kez devretti ve bugüne kadar çılgın sayısal lotoda büyük ikramiyeyi tutturan bir tek kişi bile çıkmadı. Aynı zamanda, Sisal Şansın internet sitesi âdeta sanal bir kumarhane. Öyle bir kumarhane ki çocukları, gençleri ve herkesi kumar batağına çekiyor. Türkiye Varlık Fonu eliyle Millî Piyangonun yerine âdeta yerli Las Vegas inşa ediliyor.

"BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

Hayatı boyunca tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran, zor zamanlarda umut olan ancak yıllarca Ak Parti tarafından tüyleri yolunan talih kuşu, Millî Piyango çekilişlerinin Sisal Şansa devriyle 1 Ağustos 2020’de rahmetli olmuştur, milletimizin başı sağ olsun.”