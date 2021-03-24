Milli Takım 2022 startını Hollanda maçı ile veriyor

24 Mart 2021 Çarşamba, 08:29

Türkiye, Dünya Kupası yolunda ilk maçına çıkıyor. Ay-yıldızlılar eleme grubunun ilk maçında bu akşam Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında bu akşam Hollanda'yı konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmada, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

Grubun diğer maçlarında ise Letonya-Karadağ ve Cebelitarık-Norveç karşı karşıya gelecek.

Avrupa Elemeleri'nde mücadele edecek 55 takımdan elemeleri geçen 13 takım, Dünya Kupası'na vize alabilecek. Elemelerde gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, doğrudan Dünya Kupasına katılma şansı elde edecek. 10 grup ikincisi ise UEFA Uluslar Ligi'nde en iyi dereceye sahip iki takımın aralarına katılmasıyla play-off turu maçlarına çıkacak.

TARİHTE 13. KEZ

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında bu akşam karşılaşacağı Hollanda ile tarihte 13. kez rakip olacak. İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1958'de olmak üzere geride kalan 12 maçtan 3'ünü Türkiye, 5'ini Hollanda kazandı, 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 9 golüne, Hollanda 13 golle cevap verdi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ MÜCADELEDE BİLANÇO

Türkiye ile Hollanda arasındaki 8 resmi karşılaşmanın 6'sı Dünya Kupası, 2'si de Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında oynandı. A Milli Takım, Hollanda karşısındaki ilk resmi maçını 16 Aralık 1992'de İstanbul İnönü Stadı'nda oynadı. Sepp Piontek yönetimindeki milliler karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılırken, ay-yıldızlı ekibin tek golü Feyyaz Uçar'dan geldi. Bu maçın rövanşı 24 Şubat 1993'te Utrecht'te oynandı. Türkiye o maçtan da 3-1 yenilgiyle ayrılırken, tek golü yine Feyyaz Uçar kaydetti.

Türk Milli Takımı, Hollanda ile 1998 Dünya Kupası Eleme Grubu'nda da rakip oldu. Bu maçların ilkinde iki takım, 2 Nisan 1997'de Bursa Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Mustafa Denizli yönetimindeki ay-yıldızlılar, 1-0 galip geldi. Bu maçın rövanşı ise 11 Ekim 1997'de Amsterdam Arena'da yapıldı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ise 7 Eylül 2012'de Amsterdam'da oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Bu maçın rövanşı 15 Ekim 2013 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapıldı ve Hollanda yine 2-0 galip geldi.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise 28 Mart 2015'te Amsterdam'da yapılan karşılaşma 1-1 bitti, Türkiye'nin golünü Burak Yılmaz attı.

SON MAÇ 2015’TE

A Milli Futbol Takımı, Hollanda karşısındaki son maçını ise 6 Eylül 2015'te oynadı. 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçı Milliler, 3-0 kazandı.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan, Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)

TÜRKİYE’NİN MUHTEMEL 11’İ

Uğurcan Çakır (Altay Bayındır), Zeki Çelik, Ozan Kabak (Merih Demiral), Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.